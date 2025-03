Sport.quotidiano.net - Atalanta in casa della Juve senza Posch ma con Hien: allo Stadium ci si gioca la corsa allo scudetto

Domenica sera alle 20.45 l’all’Allianz di Torino siil primo di due scontri diretti consecutivi per lo: domani sera lantus, domenica prossima l’Inter al Gewiss, in due sfide ad altissima tensione agonistica, decisive per latricolore. Dea terza a 55 punti, Signora quarta a 52. Un successo atalantino lancerebbe l’in orbita, in vista poi dello scontro direttolingo contro l’Inter. Un pareggio terrebbe tutto apertissimo per i bergamaschi, una vittoriantina frenerebbe le ambizioni dei bergamaschi riportando i piemontesi al terzo posto.che va a Torinol’austriaco, fuori un mese per una lesionegiunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, ma con il recuperato Isak, rientrato dopo tre settimane, che potrebbere titolare dietro con Djimsiti e Kolasinac, occupandosimarcatura del temuto Kolo Muani.