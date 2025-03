Assicurazioni al via l’obbligo della Cat Nat | cos’è e quanto costa alle imprese

Leggi su Ildenaro.it

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 31 marzo scatta per tutte leitalianedi sottoscrivere la cosiddetta Cat Nat, ovvero una polizza contro le calamità naturali, che copra i danni diretti ai beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il nuovo obbligo è introdotto per tutelare il tessuto imprenditoriale italiano in caso di calamità naturali. Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, a settembre 2024 erano oltre 278.000 le micro e piccoleitaliane che nei 12 mesi precedenti avevano subito danni da calamità naturali, per un controvalore di circa 3 miliardi di euro di perdite. In Italia le micro e piccolerappresentano più del 90 per cento delle oltre 4,5 milioni di aziende attive, ma sono le realtà imprenditoriali meno assicurate da questo tipo di eventi calamitosi.