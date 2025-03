Scuolalink.it - Assegni Familiari 2025: tutte le novità e gli importi aggiornati

Leggi su Scuolalink.it

Glirestano un sostegno economico fondamentale per molte categorie di lavoratori e pensionati. L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) continua a essere erogato dall’INPS per lavoratori dipendenti, pensionati ex dipendenti e altre categorie specifiche. Tuttavia, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensioni delle gestioni speciali per lavoratori autonomi, esclusi dall’ANF, possono accedere .lee gliScuolalink.