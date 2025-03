Lanazione.it - Aspettanto Mentinclusive . Ospite la criminologa Vagli

Si preannuncia una terza edizione ricca di sorprese quella diche si terrà il 22 marzo al Mediceo. Ancora da ufficializzare il calendario dettagliato ma l’iniziativa di formazione quest’anno si concentrerà sul tema delle dipendenze especiale sarà laAnna. L’evento, sostenuto dall’assessore Valentina Mozzoni (nella foto) è a cura di Fials Formazione in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lucca. Il corso è un prezioso strumento per tutte le figure operanti nell ’ambito sanitario, per la dirigenza medica, per le professioni legali e per tutto il personale docente e gli operatori educativi, al fine di comprendere l’impatto che le dipendenze hanno a livello sociale, sanitario e scolastico, compresi i ris volti giuridici e sanzionatori connessi. Tanti gli aspetti di dipendenza che saranno affrontati, da parte di sanitari e legali: quella delle nuove sos tanze psicoattive, la ludopatia, il gaming patologico.