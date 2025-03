Superguidatv.it - Ascolti tv: The Voice Senior, Le onde del passato | Dati Auditel, venerdì 7 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

tv di: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The” contro “Ledel“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,?Ecco idella prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera: Thevs Ledelieri sera, 7Sfida Rai1 e Canale 5: “The” contro “Ledel”. Chi ha vinto?Rai1: The, la nuova edizione del talent show dedicato agli over condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.Rai 2: Una boccata d’aria, il film del 2022 diretto da Alessio Lauria ha fatto compagnia 0.