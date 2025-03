Dilei.it - Ascolti tv del 7 marzo, Antonella Clerici e Anna Valle, la sfida continua

Ancora una voltasu Rai 1 con The Voice Senior esu Canale 5 con Le onde del passato si sono trovate ad affrontarsi nella lotta all’ultimo share per glitv. E come sempre solo una è la vincitrice.Non ci sono state grandi novità nel palinsesto televisivo del venerdì sera. Su Rai 1 è tornata, i, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, con The Voice Senior.e Giorgio Marchesi sono i protagonisti della fiction, Le onde del passato. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, i nervi di Mia, la figlia di Tamara, sono messi alla prova dalla morte dell’ex commissario.cerca di aiutarla con il sostegno di Gaetano che, paterno e protettore, la affianca nelle scelte più difficili.