Ascani alla 69a Sessione annuale della Commissione ONU sulla condizione femminile

ROMA – La Vice PresidenteCamera dei deputati, Anna, parteciperà dal 10 al 13 marzo, nell’ambitodelegazione italiana, ai lavori di apertura69?delle Nazioni Unite (Commission on the Status of Women – Csw), che sarà dedicatarevisioneDichiarazione ePiattaforma d’Azione di Pechino, di cui quest’anno ricorre il trentesimo anniversario.La Vice Presidente, oltre a seguire i lavori che si svolgeranno nell’aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, parteciperàriunionedell’Unione Interparlamentare ed al side event da questa promosso sui cambiamenti normativi da apportare per incrementare la partecipazione delle donne alle decisioni politiche. Sarà presente ai tre side events promossi dall’Italia – su femminicidio, mutilazioni genitali femminili e implementazione delle Agende Donne-Pace-Sicurezza e Giovani-Pace-Sicurezza nel quadroDichiarazione di Pechino – e al side event sull’Afghanistan.