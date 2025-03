Ilfoglio.it - Arte libera tutti. Il dolce naufragar di Adelaide Cioni

Nome:Luogo e anno di nascita: Bologna 1976 Galleria di riferimento e contatti social: P420, Bologna e The Approach, Londra Instagram L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Qual è la funzione dell’oggi? L’è un. Questa è la sua funzione. Cioèl’anima, che è il primo passo perre il resto. Che cos’è per te lo studio d’artista? Lo studio è il primo luogo in cui le cose passano attraverso di me e prendono forma nel mondo. È anche uno spazio che determina l’opera. La forma e le caratteristiche fisiche dello studio avranno un’influenza sulle opere e sul pensiero. Mi accorgo col tempo che voglio sempre di più che lo studio coincida con la casa. Sicuramente per pigrizia, ma forse anche perché è il posto dove sono più felice.