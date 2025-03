Sport.quotidiano.net - Arrivano le Pantere della Bassa: "Bianconeriba, la protagonista"

Si scrive Bnba-Route64, si legge: in una sola parola le’, fra i club protagonisti del campionato di Divisione Regionale 1 dove è in corso la post-season e dove Baricella è fra le quattro bolognesipoule playoff (ieri alle 21,30 la sfida contro la corazzata Modena dopo la vittoria allo scadere dello scorso weekend contro Reggio Emilia). Per gli uomini di coach Marco Minozzi, alla sua terza stagione in bianconero dopo la prima storica promozione in serie D arrivata nel 2022/2023, è stata un’annata in crescita, fatta di consolidamento e sguardi ottimisti al futuro. Innanzitutto complimenti per un traguardo tanto importante già al secondo anno. "Siamo arrivati terzi nel girone ottenendo la salvezza con mesi di anticipo, obiettivo di inizio anno e una sorta di premio a una stagione che abbiamo giocato meglioscorsa.