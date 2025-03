Notizie.com - Arriva un bonus da 2.000€, chi può richiederlo e come ottenerlo: scadenza il 10 marzo

Leggi su Notizie.com

Sino al prossimo 10sarà possibile inoltrare le domande per richiedere unrivolto ai giovani dal valore di 2mila euro: i requisiti.unda 2., chi puòil 10(Notizie.com)Numerosi sono ie le agevolazioni che possono essere richieste nel corso del 2025. Tra queste rientra anche un particolare contributo dal valore di 2mila euro destinato ai giovani che rispettano determinati requisiti.La domanda dovrà essere inoltrata all’Inps entro e non oltre le ore 12:00 del 102025 attraverso la piattaforma online dedicata al. Chi è in possesso dei requisiti, dunque, dovrà affrettarsi dato che mancano praticamente due giorni allafissata per la presentazione delle istanze. Quest’ultime verranno poi valutate dall’Istituto di previdenza sociale che pubblicherà le graduatorie nelle prossime settimane.