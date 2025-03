Abruzzo24ore.tv - Arrestato 32enne albanese per violazione di espulsione: ecco i dettagli

Chieti - Una Chieti Scalo dopo aver ignorato il decreto diche lo riguardava, emesso nel dicembre 2022. Unè statodai carabinieri dopo aver violato il decreto diemesso a suo carico nel dicembre 2022. L'uomo, fermato durante un controllo a bordo di un'auto a Chieti Scalo insieme a un connazionale, è stato trovato in irregolarità sul territorio italiano. Il provvedimento di, valido fino al 2026, lo obbligava a lasciare il paese, ma l'uomo si era riintrufolato illegalmente in Italia, contravvenendo così alle normative in vigore sul migrante. Immediatamentein flagranza, l'arresto è stato convalidato in giornata tramite un giudizio direttissimo, con la decisione di applicare nei suoi confronti una misura cautelare di obbligo di firma in attesa dell'udienza successiva.