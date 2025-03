Inter-news.it - Arnautovic scalza tutti per Inter-Monza: la probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Dopo il successo di Rotterdam, l’questa sera riceverà a San Siro il, per il ventottesimo turno di campionato. Simonerilancia Markoda titolare.LA PARTITA – Stasera, ore 20.45, l’scenderà in campo contro il, ultimo in classifica. Una gara che i nerazzurri non possono sbagliare: imperativo vincere per mantenere il primo posto, in un turno favorevole. Con i tre punti l’potrà aggiungere pressioni alle inseguitrici, impegnate domani contro avversari, almeno sulla carta, più ostici: il Napoli affronterà la Fiorentina al Maradona, mentre l’Atalanta avrà lo scontro diretto allo Stadium contro la Juventus. Laanti-scelta da, fa capire che non s’intende prendere sottogamba la squadra di Alessandro Nesta: qualche cambio rispetto alla gara di Rotterdam, ma niente stravolgimenti.