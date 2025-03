Inter-news.it - Arnautovic premiato con il Betsson Sport Goal of the Month: la prodezza!

Markoha vinto il premio per il migliorof thegrazie alla suacontro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia.LA VITTORIA – Markoha meritatamente vinto il premioriservato al calciatore dell’Inter protagonista del miglior gol del mese. Il calciatore austriaco si è reso autore di una giocata dall’elevato valore balistico nel match, fino a quel momento in uno stato di equilibrio complessivo, contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Per quanto le reti apprezzabili dal punto di vista estetico non sono mancate, quella siglata contro i biancocelesti non poteva che essere premiata dai tifosi come la migliore del mese.dai tifosi per il gol in Inter-LazioLA NOTA – L’Inter ha così annunciato sul suo sito ufficiale la vittoria da parte di Markodelof the: Istinto e fantasia.