Oasport.it - Arnaldi-Rublev oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, ordine di gioco, streaming

Leggi su Oasport.it

Proseguirà, sabato 8 marzo, il cammino dell’azzurro Matteonel torneo ATP Masters 1000 di: il tennista nato a Sanremo affronterà il russo Andrey, accreditato della settima testa di serie, il quale è all’esordio dopo aver usufruito di un bye nel primo turno.Ilsullo Stadium 5 si aprirà alle ore 20.00 italiane, e nel secondo match sarà la volta di Matteoed Andrey: ci sono tre precedenti sul circuito maggiore, con il russo che al momento è in vantaggio per 2-1.La sfida tra Matteoed il russo Andrey, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.