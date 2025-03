Ilrestodelcarlino.it - Armati di pistola e a volto coperto: in due rapinano il supermercato

Civitanova, 8 marzo 2025 – Rapina a mano armata nelConad City, due uomini con ilfanno irruzione e puntano unacontro un giovane dipendente. Un vero e proprio blitz, durato appena un minuto. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri, verso l’ora di chiusura. Erano circa le 19.15 quando i due sono entrati nel punto vendita di via Vasco De Gama. Hanno puntato dritto verso una delle due casse. “Erano in due con il, non so se portassero un passamontagna o altro – ha raccontato il dipendente, poco più che ventenne –. Uno è venuto verso di me e mi ha chiesto i soldi. Non ho capito se potevano essere italiani o stranieri, da come parlavano, ma di certo volevano i soldi dell’incasso. Poi sono scappati”. Secondo quanto è stato ricostruito, uno puntava lae l’altro avrebbe arraffato i contanti.