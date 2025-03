Ilfoglio.it - Armarsi, già, ma in che senso?

Leggi su Ilfoglio.it

La settimana politica, in Italia e in Europa, è stata caratterizzata da un tema dirompente, che riguarda la capacità e la necessità da parte dell'Europa di prendere sul serio la minaccia trumpiana, la minaccia cioè di togliere progressivamente l'ombrello americano per difendere l'Europa e di pensare a come muoversi per provare a non farsi trovare impreparati nel caso in cui alla Russia dovesse essere concessa una vittoria strategica. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha prima proposto (brava) di togliere dal calcolo del deficit le spese per la difesa, poi ha proposto (brava) di strutturare un piano da 800 miliardi di euro per proteggere l'Europa riarmandola.