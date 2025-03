Liberoquotidiano.it - Ariedo Braida smonta il Milan: "Perché non vince più", una stroncatura devastante

Insieme ad Adriano Galliani, ha rappresentato l'imprescindibile binomio dirigenziale deldi Silvio Berlusconi, quello degli Immortali di Arrigo Sacchi, degli Invincibili di Fabio Capello e infine quello di Carlo Ancelotti. Per questo oggi, storico ex direttore sportivo rossonero, è durissimo con il Diavolo: "Sono triste – ha spiegato al sito di SoFoot -, vedere ilin questo stato mi fa star male". La sua analisi è spietata.punta il dito contro "una crisi di identità e una mancanza di sentimento di appartenenza. Sono stati fatti grossi errori per anni, a tutti i livelli e la conseguenza è che abbiamo un club e una squadra senza identità. L'avevo predetto a inizio stagione che non sarebbe stata una squadra competitiva: il club è troppo instabile, non c'è una direzione chiara, gli allenatori si succedono e la rosa cambia ogni anno.