Arezzo, tremendo incidente nella notte, auto ribaltata: un morto e un ferito grave

Un tragicostradale si è verificatotarda serata di venerdì 7 marzo in provincia di, lungo la strada statale 69, nel tratto tra Montalto e Poggio Bagnoli, all’interno del comune di Laterina Pergine Valdarno. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita e un’altra persona è rimastamente ferita. La vittima è Carlo Innocentini, 58 anni.nello scontro tra dueGli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza le circostanze dell’. Dai primi rilievi, sembrerebbe che duesi siano scontrate frontalmente, probabilmente a causa dell’invasione di corsia da parte di uno dei veicoli. L’impatto è stato violento e ha causato il ribaltamento di una delle vetture. Per Carlo Innocentini non c’è stato nulla da fare, mentre un uomo di 46 anni è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Siena.