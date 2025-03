Lortica.it - Arezzo da urlo: 2-0 alla SPAL e terza vittoria consecutiva

L’torna da Ferrara con tre punti e la conferma di essere una squadra totalmente trasformata rispetto a poche settimane fa. La squadra di Bucchi dà l’impressione di divertirsi giocando e di essersi lasciata allele quella sorta di depressione che pareva irreversibile.Bucchi propone il 4-3-3 con Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti in difesa, Mawuli, Guccione e Dezi a centrocampo e un tridente offensivo formato da Pattarello, Capello e Tavernelli.Pronti, via: gli amaranto partono con un ritmo alto e creano subito occasioni pericolose con Tavernelli e Pattarello, che impegnano Galeotti. Al 17’, Tavernelli vabandierina per battere un angolo: pin area, dove Gilli si lancia di testa e segna il gol del vantaggio. Per una squadra che fino a poco tempo fa batteva una media di otto angoli a partita senza impensierire le difese avversarie, arriva così il secondo gol consecutivo su calcio d’angolo, che è anche il primo di Gilli in amaranto.