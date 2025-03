Laspunta.it - Aquino, cittadinanza onoraria a Fra Francesco

Il Consiglio Comunale Straordinario del Comune di, ha conferito il titolo di cittadino onorario a FraGiovanni Maria La Vecchia, capo della missione popolare cittadina.Il Consiglio Comunale diha accolto con grande fermento la comunità parrocchiale della Concattedrale San Costanzo Vescovo e San Tommaso d’, che ha assistito con entusiasmo all’inizio di una missione pastorale di rilevanza storica, intitolata “Sulle orme dell’Aquinate, alla ricerca della verità”, che segna un momento significativo per la città.Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, in rappresentanza del Presidente della Provincia, ha partecipato all’evento portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che rafforzano il legame tra la comunità civile e religiosa die promuovono la tradizione e la cultura della città.