Sportnews.eu - Aprilia, scoperto chi produce i motori della casa italiana: una vera sorpresa

Leggi su Sportnews.eu

, marchio storico nel mondo deie delle corse, fondato negli anni Quaranta: sapete chii suoi? Unaè un marchio storico nel mondo dei. Lamotociclisticanasce nel lontano 1945, a Noale, in provincia di Venezia, per volere di Alberto Beggio. L’azienda, nata appena terminata la Seconda Guerra Mondiale, aiuta la zona a ripartire, fornendo lavoro e nuove vincenti idee che renderannouno dei marchi più prestigiosi nel mondo.Il teampresenta la nuova moto (Sportnews.eu)L’idea iniziale di Beggio è quella di costruire biciclette, il mezzo più diffuso all’epoca e alla portata di tutti. Soltanto nel 1960,si specializza nei ciclo, per poi diventare, nel corso degli anni, il colosso che tutti noi conosciamo.