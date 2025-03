Ilrestodelcarlino.it - Aprì il primo american bar della costa. Il premio ‘Batani’ a Peppino Manzi

È stato premiato mercoledì pomeriggio, all’internomanifestazione ‘Riviera in Fiera’ nei Magazzini del Sale di Cervia, il pioniere dell’bar, l’85enne. A lui il prestigioso riconoscimento in occasioneseconda edizione del‘Gianni Batani’. Alla consegna erano presenti, oltre agli organizzatori, lo storico Renato Lombardi, Luciana Batani e il sindaco di Cervia Mattia Missiroli., famoso barman cervese, un pioniere del turismo di Milano Marittima, nel 1969 – quando la riviera adriatica si apriva al turismo di massa e quando nascevano in gran numero gli alberghi, i locali, i negozi, quando la gente era ancora abituata a frequentare le gelaterie –il ‘Cluny’, ilpiano bar. Ottenne subito un gran successo per la sua atmosfera elegante e sofisticata, il suo servizio e i suoi cocktail fino a diventare in breve tempo il locale più esclusivo di Milano Marittima.