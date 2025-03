Romadailynews.it - Anzio: rocambolesco inseguimento, una donna e un poliziotto feriti, 3 arresti

Tre uomini italiani sono stati arrestati in seguito a unper le strade di, nella provincia di Roma, che si è concluso con il ferimento di unae di un.I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 18 a Miglioramento, durante un servizio della polizia per contrastare una serie di furti nella zona.Una volante della polizia ha notato una Renault Scenic con quattro persone a bordo e, alla vista degli agenti, i sospetti sono fuggiti dando il via a unlungo la Nettunense.I fuggitivi, viaggiando contromano, si sono rifugiati in un parcheggio di una palestra in via Prebenda, dove hanno cercato di scappare ma sono finiti per scontrarsi con un’auto guidata da una.Laè stata trasportata in ospedale con ferite che, fortunatamente, sono risultate non gravi.