Anteprima24.it - Anziana si sporge dal balcone: salvata dai Carabinieri e Vigili del fuoco

Tempo di lettura: 2 minutidelhanno salvato una donna questa mattina all’alba. L’intervento è avvenuto al rione Ferrovia ed è scattato nel momento in cui una pattuglia dei, in normale servizio di controllo del territorio, ha notato qualcosa di assai anomalo nella facciata di un palazzo del Viale Principe di Napoli. Ihanno notato che una persona, che più tardi si accerterà avere 87 anni, era affacciata alla ringhiera di undel secondo piano della palazzina e manifestava in modo chiaro di aver intenti suicidi:ndo dalla stessa dava l’impressione di volersi lanciare nel vuoto. I militari a bordo della gazzella hanno immediatamente allertato il 115 e il 118 ed hanno cercato di avviare un dialogo con la donna. Fortunatamente sono riusciti in qualche modo a trattenere la signora nella sua pericolosa posizione fino a quando idel, giunti sul posto con una autoscala, e sono riusciti a raggiungere il, afferrando la personae riportandola al sicuro a terra.