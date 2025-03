Ilgiorno.it - Anime inquiete a Biassono. Poesia e risate a Lissone

Leggi su Ilgiorno.it

Due appuntamenti tra musica e teatro per raccontare il mondo delle donne e la loro emancipazione. Oggi alle 21 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà a, Pamela Massi alla voce e Roberta Raschella alla chitarra daranno vita al concerto-spettacolo “Sono cose da donna“, un mix di, musica eche metterà in luce la complessità del mondo femminile in tutte le sue sfaccettature: a tracciare questa mappa fatta di coraggio, amore e bellezza saranno versi e letture da Alda Merini, Umberto Saba e Jorge Luis Borges, accanto a canzoni di Vasco Rossi, Fiorella Mannoia e Aretha Franklin. Ingresso gratuito con prenotazione a [email protected] . Ainvece oggi alle 16 nella sala civica di via Verri “- Storie di viaggi e viaggiatrici con la penna“, a cura di Vittoria Sangiorgio con la partecipazione del coro Quora Ensemble e del duo Le Muse d’Argento, per ricordare come l’emancipazione della donna passa anche attraverso la libertà di viaggiare, anche da sole.