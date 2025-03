Ilrestodelcarlino.it - Angelini, c’è il derby: "Ravenna è in forma"

E’ in arrivo un match ad alta tensione al MiniPalazzetto: domani, alle 17.30, l’Elettromeccanicaaffronterà infatti l’Olimpia Teodorain quello che si preannuncia come undalle grandi emozioni nel campionato di pallavolo di serie B1 femminile. Le avversarie di turno stanno disputando una stagione ad altissimo livello, come dimostra la recente vittoria al tiebreak contro la capolista Bologna. Cesena da parte sua arriva dalla netta vittoria con Teramo e con 33 punti si colloca al quarto posto in classifica, a -2 dalla zona playoff., nel cui roster militano le ex Fabbri e Missiroli, insegue a quota 29. All’andata le bianconere registrarono la prima sconfitta, al termine di un combattutissimo tiebreak. "A Teramo – commenta Nicole Marchi – siamo partite un po’ contratte, quello è un palazzetto ‘complicato’, ma siamo rimaste concentrate e, giocando unite, siamo riuscite a portare a casa il 3-0 che volevamo".