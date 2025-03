Oasport.it - Andy Diaz fratello d’Italia: “Volevo l’Inno di Mameli. A volte faccio arrabbiare Fabrizio”

Capolavoro azzurro ad Apeldoorn, città dei Paesi Bassi che sta ospitando questa settimana gli Europei Indoor 2025 di atletica.ha infatti conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo, regolando con una sontuosa parte finale di gara il tedesco Max Hess, poi argento, oltre che il connazionale Andrea Dallavalle, meraviglioso bronzo.Un trionfo maturato grazie alla quinta uscita dove, a seguito di un avvio non eccezionale, l’atleta seguito daDonato ha trovato la giusta rincorsa, realizzando un salto da 17.71 metri, miglior prestazione mondiale stagionale con cui ha saputo superare in voltata i 17.43 realizzati poco prima dal già citato Hess.Una volta arrivato in mixed zone,ha commentato a caldo la sua gara, non nascondendo grande gioia: “Ho fatto una gara divertente e difficile – ha dettoai microfoni di RAI Sport – ma ormai è un’abitudine fare innervosire