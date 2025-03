Ilnapolista.it - Ancelotti: «È fisiologico per i giocatori di qualità come Mbappé avere alti e bassi»

Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rayo Vallecano allo stadio Santiago Bernabéu.«Sono rimasto deluso dalla partita contro il Betis perché la squadra era in buona forma, ma è stata una battuta d’arresto isolata e non credo che iscelgano le loro partite. A volte, in momenti così impegnativi e con un’elevata usura, non puoi essere al 100% in ogni partita. Sono rimasto deluso perché la partita è stata buona, ma spero che possiamo tornare alla buona forma che avevamo prima della partita contro il Betis».: «Capire cosa pensano ifa parte del mio lavoro»Il punto sul Rayo Vallecano:«Il Rayo sta andando molto bene. È una squadra coraggiosa, intensa e molto ben organizzata. È una partita che richiederà molta intensità.