Anticipazionitv.it - Amici, nuovi giudici al Serale: con chi è in trattativa Maria De Filippi

Ildi24 si avvicina e le indiscrezioni sulla nuova giuria si fanno sempre più insistenti. Secondo le ultime notizie, il talent diDepotrebbe subire una rivoluzione, con l’ingresso di Amadeus e Rkomi tra i. Il conduttore, reduce dal suo passaggio al Nove, sarebbe vicino alla firma con Mediaset, mentre il rapper sarebbe stato contattato per discutere del suo ruolo. Chi sarà confermato tra Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè?Amadeus verso ildi24?Da giorni si parla di un colpo di scena per la giuria di24. Secondo il Corriere della Sera, il conduttore di Chissà Chi È sarebbe incon Mediaset per diventare un giudice fisso del, che partirà il 22 marzo. L’accordo sarebbe vicino, come riportato dal quotidiano: “Il dialogo tra le parti è intenso da giorni.