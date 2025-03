Anticipazionitv.it - Amici, formate le squadre del Serale: da chi sono composte

Leggi su Anticipazionitv.it

Domenica 9 marzo 2025 va in onda l’ultimo appuntamento del pomeridiano di24 e spuntano le anticipazioni sulledel. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a entrare nella sua fase più intensa. I concorrenti selezionati si sfideranno in prove sempre più difficili per conquistare la vittoria. Ma quando inizierà il? Ecco tutti i dettagli e comestate suddivisi gli allievi nelle diverse.Ildi24: quando inizia e come sarà strutturatoIldi24 avrà inizio sabato 22 marzo e, come già accaduto negli anni precedenti, le puntate non saranno in diretta, ma registrate. Secondo un’indiscrezione, la prima registrazione avverrà giovedì 13 marzo, pochi giorni prima della messa in onda.Trein gara aldi: ecco le formazioni ufficialiIlvedrà la competizione tra tre, ognuna guidata da due insegnanti.