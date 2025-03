Isaechia.it - Amici 24, Emanuel Lo a proposito della sua storia con Giorgia: “E’ stato il vero colpo di fulmine. Dalla prima volta che ci siamo visti…”

Leggi su Isaechia.it

Il coreografoLo, coach di ballo addi Maria De Filippi, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua quotidianità con la compagna, la cantante.“Il nostro èildi“, ha esordito il ballerino in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Poi, ha aggiunto:che civisti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti. Poi ciincontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso.