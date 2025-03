Biccy.it - Amici 24: come sono composte le squadre del serale

La prima puntata deldi24 andrà in onda sabato 22 marzo e,da tradizione negli ultimi anni, sarà registrata. Secondo un’indiscrezione riportata da Lollo Magazine, la registrazione dovrebbe avvenire giovedì 13 marzo, ben nove giorni prima della messa in onda.Secondo il noto sito, la formazione delledeldi24 sarebbe questa: gli allievi del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sarebbero Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Antonia Nocca, Jacopo Sol e Chiamamifaro; quelli del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sarebbero Francesco Fasano, Asia De Figlio, Senza Cri e Luk3; mentre quelli della formazione composta da Anna Pettinelli con Deborah Lettieri sarebbero Francesca, Raffaella, Dandy, Nicolò e Trigno.Salvo colpi di scena o cambiamenti dell’ultimo secondo, questa sarà la formazione delle tredi questa edizione di24: chi avrà la meglio? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Soldati (@bettysold)24, le anticipazioni dell’ultima puntata pomeridianaSenza Cri si esibisce sulle note de Il cielo in una stanza e ottiene tre sì.