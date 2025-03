Isaechia.it - Amici 24, clamoroso nome come giudice del serale: l’indiscrezione del Corriere della sera

Cresce l’attesa per l’inizio delventiquattresima edizione didi Maria De Filippi.La fase finale del talent show dovrebbe cominciare su Canale 5 nella primata di sabato 22 marzo, salvo cambiamenti di palinsesto. L’ultima puntatanuova edizione del people showDe Filippi, C’è posta per te, andrà in onda il 15 marzo. Dunque si ritiene che ildi24 inizierà il weekend successivo.In attesa di conferme, sul web hanno già iniziato a circolare i nomi di coloro che potrebbero sedere sulle tre poltrone riservate ai giudici del. Primo fra tutti, quello del conduttore Amadeus, storico voltoRai che lo scorso anno ha firmato un contratto con Discovery+ trasferendosi sul Nove. A lanciare la notizia è stato Il, ma le voci sono state riprese da altre testate,ha riportato il giornalista de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela sui social:Amadeus verso ildi, colpo De Filippi.