Lanazione.it - Ambasciatrice di Sansepolcro. Il Comune premia Alessia Uccellini

la figura femminile che stamani a Palazzo delle Laudi riceverà il riconoscimento dall’amministrazione comunale diin occasione della seconda edizione di "Donne e Lavoro", evento promosso da assessorato e commissione pari opportunità, che intende esaltare il ruolo della donna nell’impresa. Quest’anno c’è oltretutto la perfetta coincidenza con la data dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Se nel 2024 la scelta era caduta nel comparto dell’artigianato, con unata per ciascuna delle due grandi associazioni di categoria (Alessandra Innocenti per Confartigianato ed Elisa Calestrini per Cna), stavolta il settore è quello della ristorazione, che vanta più di una titolare donna in città. "Ci siamo orientati verso– spiega l’assessore alle pari opportunità, Valeria Noferi – perché da tempo è anche una vera e propria "" della nostra città attraverso in primis la sua presenza fissa alla trasmissione televisiva "Geo" su Rai Tre, nella quale esalta le tradizioni locali e non soltanto quelle gastronomiche.