Amadeus torna a Mediaset? Ecco in quale programma e quale ruolo

? Dopo l’addio alla Rai e l’approdo al Nove il conduttore potrebbe partecipare a un noto? “Le trattative sono in corso”, scrive Il Corriere della Sera. Ma dove lo vedremo? Ama, dopo l’addio alla Rai e l’approdo al Nove, potrebbe essere uno dei giudici di Amici, il notodi Maria De Filippi. Amici prenderà il via per il serale a partire da sabato 22 marzo. Un progetto che potrebbe prendere il via a breve.A ottobreera stato ospite di Maria ad Amici per presentare il suo libro. In questa occasione La De Filippi lo aveva ringraziato pubblicamente: «Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent».Leggi anche–> Federico Chimirri dopo il Grande Fratello: “Chi sono i miei preferiti?li”Poi, con la moglie Giovanna, ha fatto una sorpresa a “C’è posta per te”.