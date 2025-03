Metropolitanmagazine.it - Amadeus nuovo giudice di Amici? Sembrerebbe proprio di sì

Dopo un’esperienza non del tutto positiva al Nove, dov’era sbarcato con una versione riveduta e corretta de I soliti ignoti,potrebbe trasferirsi a Mediaset per ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui. Sembra, infatti, che Maria De Filippi sia vicina, anzi, vicinissima ad accaparrarsi il presentatore comeper il serale di. L’accordo sarebbe a un passo dall’essere ufficializzato; per il conduttore si tratterebbe di un’ottima occasione, considerando i risultati insoddisfacenti dopo l’addio alla Rai.A dare la notizia è Il Corriere della Sera, che parla di «trattative in corso»: «Non c’è ancora nessuna firma sull’accordo, ma il dialogo tra le parti è intenso da giorni». Già da tempo si rincorrevano voci su chi potessero essere i nuovi giudici; negli ultimi anni sono stati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè a valutare le performance degli allievi della scuola.