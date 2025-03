Bubinoblog - AMADEUS GIUDICE DEL SERALE DI AMICI: TRATTATIVE IN CORSO PER LO SBARCO SU CANALE 5

Fervono i preparativi per ildi “”, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Si parte sabato 22 marzo su5 in concomitanza con “Ne vedremo delle belle”, il nuovo show di Carlo Conti.L’attesa è alta per entrambi gli show, protagonisti della più attesa sfida televisiva di primavera. L’anno sin giuria adc’erano i confermati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Quest’anno grandi novità.La prima era nell’aria da tempo, già circolata su vari giornali e oggi messa nero su bianco dal Corriere della Sera. Il quotidiano parla diintra il conduttore di Nove e la regina indiscussa dell’ammiraglia Mediaset.Mancherebbe solo la firma per vedere l’ex re di Sanremodeldi. “Il dialogo tra le parti è intenso da giorni.