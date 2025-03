Ilrestodelcarlino.it - Ama e Vigili, gare durissime con le toscane

Giornata complicata per il volley reggiano di Serie B, con tutte le formazioni che affronteranno, CVR escluso, avversarie di rango. SERIE B Il discorso vale certamente tra i maschi, con l’Ama San Martino (punti 32) di coach Levoni e dello schiacciatore Cassandra (insieme nella foto) che alle 17 ospita il Camaiore (40). Per idel Fuoco Marconi (12), trasferta durissima alle 21 in casa dell’Invicta Grosseto. SERIE B1 Entrambe in trasferta le due reggiane che stanno attraversando un buon periodo di forma che le conferma a metà classifica: la Tirabassi & Vezzali (28) gioca a Seravezza contro il Canniccia (21) alle 18, mentre la Giusto Spirito Rubierese (26) è a Valdarno (32) dalle 21. SERIE B2 La Fos Cvr (38) dalle 17,30 è a Montelabbate contro le giovani del Vallefoglia, incapaci di cogliere ad oggi un solo punto.