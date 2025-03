Oasport.it - Altro flop per Alexander Zverev! Griekspoor elimina il n.2 a Indian Wells e Sinner ringrazia

perche perde al secondo turno die allontana sempre più le residue possibilità di agganciare il numero uno del mondo Jannik, cheil rivale per un cammino ampiamente insufficiente dopo la finale degli Australian Open. L’olandese Tallonsupera la prima testa di serie del torneo per 4-6 7-6(7-5) 7-6(7-4) e ora sfiderà al terzo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard che sfrutta il ritiro dell’ungherese Fabian Maroszan.La partita inizia all’insegna dei turni di battuta che i due avversari riescono a difendere senza patemi. Il primo ad essere pericoloso in risposta è il giocatore olandese che nel quarto game si procura due palle break, opportunità annullate dal tedesco con una smorzata di rovescio e uno smash; nel quinto game.