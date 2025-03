Gossipnews.tv - Alta Tensione ad Amici: La Classifica Scatena La Furia!

L’ultimadei vocal coach hato polemiche: il pubblico si divide. Ecco cosa è successo!alle stelle nell’ultima puntata del daytime di. Gli allievi sono stati convocati per conoscere lastilata dai vocal coach, un verdetto che ha generato polemiche e reazioni contrastanti. Tra i più delusi c’è Deddé, che non ha nascosto il suo disappunto per la posizione ottenuta.I vocal coach hanno stilato una graduatoria per valutare il livello degli allievi in vista dell’assegnazione del serale. In cima alla lista c’è Nicolò, seguito da Chiamamifaro e Trigno. Ma a far discutere è soprattutto il fondo della: gli ultimi tre sono stati Antonia, Deddé e Luk3.Questa decisione ha lasciato Deddé senza parole. Il cantante non si aspettava un giudizio così severo e ha subito espresso il suo malcontento, convinto di non meritare il penultimo posto.