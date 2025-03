Lanazione.it - Alluvione 2023 a Cerreto Guidi: ferita aperta, “Servono altri 58 milioni di euro”

, 8 marzo 2025 – L’idea era stata lanciata mesi fa. Ieri il palazzo comunale diha ospitato il primo tavolo operativo con Regione, Consorzio 4 Basso Valdarno, Genio Civile, Acque SpA e Città Metropolitana. Obiettivo, sinergia. Pianificare strategie per contrastare il rischio idrogeologico sul territorio. Aggiornare le procedure, mentre si sommano le emergenze. Migliorare la capacità di reazione. Perché quando qualcosa sta per accadere - nonostante il sistema allerte sia rodato - non è mai prevedibile dove e con quanta intensità cadrà la perturbazione. La storia lo insegna, basta guardare al 2 novembre: a più di un anno dall’e Vinci - con Stabbia, frazione vicina allo sbocco del Vincio e del Vinciarello, la più colpita - è tempo di bilanci.