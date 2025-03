Lanazione.it - Allo Zecchini odore di derby. Arrivano i cugini minerari

CALCIO Vigilia deldella Maremma, anche se questa definizione provoca qualche discussione nei commenti degli sportivi e dei tifosi maremmani, tra i biancorossi di mister Consonni ed i biancorossoblù del tecnico Masi, in programma domani, inizio alle 14,30,stadio. Una gara fra due squadre che si presentano all’appuntamento, una volta atteso dalle due tifoserie, con motivazioni opposte: i padroni di casa non possono sbagliare la gara perché chiamati ad un riscatto dalle ultime prestazioni ed ancora in corsa per il secondo posto della classifica; gli ospiti, invece, in serie positiva e in posizione di classifica tranquilla, sono alla ricerca della vittoria di prestigio: lo spettacolo, dunque, dovrebbe essere assicurato. I due allenatori dovrebbero schierare le migliori formazioni in quanto hanno a disposizione tutti gli effettivi.