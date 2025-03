Juventusnews24.com - Allegri torna in Serie A l’anno prossimo? Sta già progettando la nuova stagione con questo club! Che retroscena sull’ex Juventus, novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24fa il suo ritorno in? L’ex Juve sta giàlaconSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe sciolto le riserve per quanto riguarda il nuovo allenatore della prossima. A sostituire Sergio Conceicao sarà Massimilianonei piani della dirigenza rossonera, con l’ex Juve già tecnico del Diavolo dal 2010 al gennaio 2014 e attualmente libero dopo l’ultima esperienza in bianconero.L’allenatore livornese ha rifiutato ogni proposta e starebbe giàcon ilrossonero la prossima: il Milan ha deciso di affidarsi ad un tecnico top e navigato dopo gli esperimenti Fonseca e Conceicao. Le alternative rispondono ai nomi di De Zerbi e Fabregas.