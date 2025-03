Dayitalianews.com - Allegri in pole come nuovo allenatore del Milan

Secondo recenti indiscrezioni, ilstarebbe valutando il ritorno di Massimilianoper la prossima stagione. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca il 30 dicembre 2024, la squadra è attualmente guidata da Sérgio Conceição, ma i risultati ottenuti non sembrano soddisfare le aspettative della dirigenza rossonera.Massimilianoha già allenato ildal 2010 al 2014, periodo durante il quale ha conquistato uno Scudetto nella stagione 2010-2011 e una Supercoppa Italiana nel 2011. Dopo l’ultima esperienza alla Juventus, conclusasi nel 2023,è attualmente senza squadra e potrebbe rappresentare una scelta strategica per rilanciare le ambizioni del clubese.La decisione di puntare susarebbe motivata dalla sua comprovata esperienza e capacità di gestire squadre di alto livello, caratteristiche ritenute fondamentali per riportare ilai vertici del calcio italiano ed europeo.