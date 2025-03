Spazionapoli.it - Allarme Napoli, una statistica mette a rischio lo scudetto: Conte non è soddisfatto

Leggi su Spazionapoli.it

Ilsoffre in unache potrebbere in fortela corsa per lo: il dato che rendeinAlla vigilia della partita contro la Fiorentina, un dato particolarmente allarmante ha catturato la nostra attenzione. In serata vi abbiamo già parlato di come ilsoffra le punte centrali e gli attaccanti e che Moise Kean potrebbe risultare un fattore determinante per la sfida del Maradona. Lasu cui ci siamo soffermati ulteriormente, si collega, in qualche modo, direttamente proprio con quella sopracitata.L’ultimo mese degli azzurri è stato particolarmente negativo. I tre punti mancano dal 25 gennaio contro la Juventus e sono stati persi ben 11 punti per strada nelle 5 partite giocate tra febbraio e l’inizio di questo mese di marzo. I 4 pareggi e la sconfitta contro il Como, hanno rallentato un percorso clamoroso dei partenopei, che si ritrovano a -1 dall’Inter, impegnata contro il Monza ultimo e dunque potenzialmente a +4.