Allarme Meret

">Alexvuole continuare la sua avventura con il Napoli, ma il suo futuro è ancora avvolto nell’incertezza. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, il portiere friulano è in scadenza di contratto e, nonostante le trattative in corso da mesi, non è ancora arrivata la firma sul rinnovo.La volontà del giocatore e della società sembra essere quella di proseguire insieme, ma l’ultima fumata nera ha reso la situazione sempre più delicata. Il club azzurro e l’agente di, Federico Pastorello, continuano a dialogare, ma i dettagli economici legati a bonus e premi stanno rallentando la definizione dell’accordo.Il Napoli temporeggia, ma il tempo stringeGià a dicembre sembrava tutto pronto per la firma, poi il nulla di fatto. Successivamente, il nuovo appuntamento per il rinnovo era stato fissato per la fine del mercato di gennaio, ma anche in quell’occasione le parti non hanno trovato un accordo.