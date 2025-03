Ilgiorno.it - Alla Questura di Lodi una panchina rossa contro la violenza di genere realizzata dagli studenti del liceo Piazza

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 marzo 2025 – Associazione Alaus, scuola e polizia di Stato unite per dare un segnale fortelaverso le donne. In occasione dell'otto marzo, inè stata inaugurata unaparticolare. Una creazionedelartisticodi(seguiti, tra gli altri, dall’insegnante Alice Vergnaghi). Il taglio del nastro è avvenuto sotto l'egida dell'omonimo progetto "Stati generali della donne". La seduta è stata instta precisamente vicino all’ingresso principale, come simbolo della costante lotta delle istituzioni, a cominciare dPolizia di Stato,di: ”Qui tutti potranno vederla e si trasformerà in spunto di riflessione, come l’intero progetto, fortemente voluto dal nostro questore Pio Russo” ha detto il vicario del questore Daniel Segre.