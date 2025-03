Casertanews.it - Aliquote Imu, protesta Forza Italia: "Maggioranza dice no a riduzione"

Marcianisecontro leImu approvate in consiglio comunale."Il nostro consigliere, Giuseppe Tartaglione, ha presentato un emendamento per ridurre l’aliquota Imu dallo 0,9% allo 0,85%. Un piccolo ma importante taglio per dare respiro ai cittadini. Un aiuto concreto.