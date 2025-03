Lortica.it - Alessandro Guerra, operaio 54enne, deceduto dopo una caduta da un mezzo meccanico. La Procura indaga, sindacati chiedono più controlli

Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze della tragica morte di, avvenuta in un cantiere pubblico in viale Buozzi ad Arezzo. L’dell’azienda Edilbalze è stato trovato a terra privo di sensi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dalche stava utilizzando, riportando una lesione fatale alla testa.Indagini e sequestro delLadi Arezzo ha disposto il sequestro delper effettuare verifiche tecniche e accertare eventuali malfunzionamenti. Il fascicolo è aperto contro ignoti e saranno le indagini dei Carabinieri, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Pisll a stabilire eventuali responsabilità.Il cordoglio della comunitàviveva a Verghereto con la moglie e i due figli. Il sindaco Enrico Salvi lo ha ricordato come “un uomo dedito al lavoro e alla famiglia”, esprimendo vicinanza ai suoi cari e alla comunità colpita dal lutto.