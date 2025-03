Ilgiorno.it - Alborelle come testimonial. Premiato il progetto Cap Alfa

Leggi su Ilgiorno.it

Trasformare le acque reflue depurate in risorsa per promuovere la biodiversità: l’iniziativa mira a sviluppare un modello innovativo di simbiosi industriale tra la depurazione delle acque reflue e l’acquacoltura. IlalBIOrelle, Sviluppato dalle due aziende del servizio idrico della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese con Cap, insieme a Spallanzani e Politecnico di Milano, si basa sull’allevamento dellein vasche alimentate con acque altamente depurate e rappresenta una soluzione intelligente e innovativa che riduce l’impatto ambientale, poiché evita il prelievo di nuove risorse idriche. Un approccio che si è aggiudicato il Premio “Verso un’economia circolare“ 2024 nell’ambito “Mondo dell’impresa - Categoria 2“, promosso da Fondazione Cogeme Ets e Kyoto Club, in collaborazione con Circularity, Università di Brescia e Cattolica del Sacro Cuore per valorizzare le iniziative più efficaci nel promuovere la transizione ecologica e un uso sostenibile delle risorse.